В дошкольных учреждениях Ростовской области выявили 111 случаев заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Более 110 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в дошкольных образовательных организациях Ростовской области. Об этом во вторник в ходе заседания регионального оперштаба сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"С 1 июля по сегодняшний день в 72 дошкольных образовательных организациях было зарегистрировано 111 случаев заболевания COVID без дальнейшего распространения", - сказал он.

Ковалев также рассказал, что в настоящий момент в регионе работает 316 летных оздоровительных учреждений, где отдыхает порядка 22 тыс. детей.

"В закрытых стационарных учреждениях на сегодняшний у нас заболеваемость инфекционная вообще не регистрируется, в том числе и новой коронавирусной инфекцией <…> Мы сегодня проверяем внепланово персонал этих учреждений на наличие и носительство коронавирусной инфекции. Уже проверили 150 человек, пока все отрицательные", - сказал он, отметив, что добиться таких показателей удалось благодаря особому режиму работы учреждений.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в пришкольных оздоровительных организациях отмечено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 14,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 11,6 тыс. человек.