В СФ одобрили законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий и призывы к этому

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает законопроекты о лишении свободы на срок до 10 лет за попытки отчуждения территорий РФ, а также об административных штрафах за призывы к этому. Об этом говорится в отзывах комитета на документы (есть в распоряжении ТАСС).

"Принятие проектируемых изменений в достаточной степени обеспечит реализацию конституционных положений о защите суверенитета и территориальной целостности РФ, а также позволит обосновано и соразмерно разграничить административную и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", - говорится в документе.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона", - подчеркивается в обоих отзывах.

Законопроекты вносят изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (УК и КоАП). В первую очередь, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию (юридический нюанс - наступление уголовной ответственности как результат нескольких административных нарушений за одно из правонарушений - прим. ТАСС). Если такое правонарушение совершено впервые, сначала будет наступать административная ответственность, а не уголовная. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. При этом уголовные штрафы предлагается повысить, в случае принятия законопроекта они будут составлять от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Срок лишения свободы сохраняется прежний - до четырех лет.

При первичном нарушении будет грозить административная ответственность в виде штрафа: для граждан - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета или иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Для граждан штраф составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Срок за отчуждение

Уголовный кодекс также дополняется новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Законопроекты подготовлены с целью дальнейшего закрепления новых норм Конституции РФ, согласно которым не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.