Задержания и перебои с интернетом. Жители белорусских городов рассказали о протестах

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Акции протеста, начавшиеся в Белоруссии после выборов главы государства, проходят не только в Минске, но и в некоторых других городах. Как сообщило МВД страны, в некоторых населенных пунктах силовики в ночь на вторник применили спецсредства против митингующих.

При этом днем во вторник в белорусских регионах пока сохраняется спокойная обстановка. "Ничего не происходит, митингующих нет, улицы не перекрыты. Хотя, может, и перекроют к вечеру улицу - она у нас в центре одна", - сказал сотрудник одного из кафе в центре Новополоцка.

Вместе с тем по-прежнему наблюдаются перебои с интернетом. "Ночью и все утро интернет почти не работал. Сейчас интернет есть, но отключены соцсети и мессенджеры - ими я пользуюсь, используя VPN. Очевидно, к ночи интернет опять отключат, как это было вчера и позавчера", - рассказал житель Витебска. А жители Гомеля сообщили, что в магазинах перестали продавать спиртное с 17:00 до 10:00 (время совпадает с московским).

Новополоцк и Витебск

Расположенный на левом берегу Западной Двины Новополоцк с населением около 100 тыс. человек, по свидетельству очевидцев, за последнее десятилетие не собирал такого большого количества протестующих, как 10 августа. Местом встречи несогласных с результатами президентских выборов стала центральная площадь Строителей.

"Милиция предупреждала, что это несанкционированная акция. Людей поначалу призывали разойтись", - сообщил ТАСС очевидец происходящего. Затем, по его словам, спецназ начал активно выдавливать собравшихся с площади на улицу Молодежную в направлении перекрестка с улицей Калинина. "Впереди шли сотрудники правоохранительных органов со щитами. Получив серьезный отпор от демонстрантов, милиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, осколки от которых ранили некоторых людей", - рассказал очевидец.

Оттеснив протестующих от центральной площади, спецназ начал задержания. "В Новополоцке этой ночью не хватило мест в больницах для пострадавших в ходе столкновений, их возили в больницу в соседний Полоцк (примерно 10 км - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства. Подтвердить эти данные у медиков ТАСС не удалось.

В областном центре - Витебске - протесты сконцентрировались в стороне от центра - в районе площади Победы. Очевидцы также сообщали о задержании протестующих с применением спецсредств, но в остальных частях города было тихо. "В районе вокзала - это почти центр города - сейчас, вчера и за две эти ночи было, как обычно, спокойно. Поздно вечером иногда сигналили друг другу проезжающие автомобили, в первую ночь слышал выкрик возле дома: "Жыве Беларусь!" И на этом все", - рассказал ТАСС один из горожан.

Брест

В Бресте стихийные массовые протесты прошли по всему городу. Группы людей с белыми ленточками, ставшими символом протеста, сосредоточились на пешеходной улице Советской. По данным портала tut.by, задержания начались после 19:30, при этом милиция применяла дубинки, забирала людей и отводила к припаркованным на проспекте Машерова автозакам. Во время противостояния на Советской один мужчина был ранен в живот и был госпитализирован.

На самом проспекте Машерова граждане выстроили баррикады из лавочек, а когда их начал вытеснять ОМОН, в милицейские щиты летели куски плитки. Силовики разгоняли толпу шумовыми гранатами, дубинками и, как утверждают очевидцы, резиновыми пулями.

На пересечении с улицей Островского протестующие собрались в колонну, первые ряды сомкнули руки в сцепке. Затем демонстранты развернулись и двинулись по улице Дзержинского к бульвару Космонавтов. К ним навстречу вышла милиция, началась потасовка, в силовиков полетели бутылки, фейерверки. Во время стычки мужчина достал баллончик и распылил его содержимое в сторону силовиков. К милиции прибыло подкрепление, раздались хлопки шумовых гранат, и протестующие отошли. Протесты в центре Бреста продолжались до полуночи, затем люди стали расходиться.

Гомель и Жлобин

Центр Жлобина Гомельской области вечером 10 августа второй день подряд был оцеплен ОМОНом. Как рассказал корреспонденту ТАСС по телефону очевидец, на Центральной площади собралось большое количество горожан, сюда же прибыли сотрудники милиции в черных костюмах и черных шлемах. Они начали вытеснять людей с применением дубинок и спецсредств. Многие горожане пытались убежать и скрыться на прилегающих улицах. В этот день сообщалось также о минировании вокзала, правда, информация не подтвердилась.

В самом Гомеле акция протеста проходила по центральной магистрали - улице Советской, а также на площади Ленина. Подразделения ОМОНа были усилены частями внутренних войск МВД. Очевидцы говорят о нескольких сотнях задержанных, есть пострадавшие.