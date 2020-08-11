В Ленобласти планируют почти в пять раз увеличить число экологических троп в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют довести общее число экологических маршрутов с 10 до 47. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства".

"Наши экологические тропы, мы их сегодня возрождаем <…> Каждый маршрут по-своему хорош и интересен. У нас больше 10 экомаршрутов, а вообще мы хотим подойти к цифре символической для нашего региона, - мы хотим сделать 47 экологических троп", - сказал он. Таким образом, планируется увеличить число таких маршрутов в 4,7 раза.

Дрозденко добавил, что в настоящее время идет также оцифровка экологических маршрутов, чтобы сделать их доступнее для туристов. Экологические маршруты показывают достопримечательности особо охраняемых природных территорий региона.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.