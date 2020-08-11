Освобожденный в Белоруссии Семен Пегов поблагодарил посольство России за помощь

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Журналист Семен Пегов, освобожденный в Белоруссии и вернувшийся в Россию, поблагодарил российскую дипмиссию и лично посла РФ Дмитрия Мезенцева за помощь в вызволении из СИЗО. Об этом он во вторник сказал в своем видеообращении, размещенном в канале Telegram.

"Спасибо большое ребятам из посольства, потому что творится полный хаос. СИЗО переполнены <...> Консульский отдел и посол лично - Дмитрий Федорович Мезенцев - сделали очень многое, чтобы мы оказались на свободе", - отметил он.

Пегов обратил внимание, что найти людей в следственных изоляторах Минска сейчас большая проблема, так как официальные списки попавших туда постоянно корректируются или же вообще отсутствуют. Он также рассказал, что в камерах с россиянами находились граждане Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана, которые также не могли связаться с консульствами своих стран.

Как сообщила ТАСС главный редактор издания Daily Storm Алена Сивкова, в Россию также вернулись освобожденные Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Влад Зиздок.