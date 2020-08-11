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Пандемия COVID-19
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ВОЗ нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее

В организации отметили, что поддерживают контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве AP Photo/Raphael Satter
Описание
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© AP Photo/Raphael Satter

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с российскими властями с целью получить больше информации о вакцине из РФ против нового коронавируса с целью дальнейшей оценки препарата. Об этом сообщил во вторник помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса во время телебрифинга для журналистов.

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Его попросили прокомментировать возможность ВОЗ дать свои рекомендации по производству и дальнейшему применению российской вакцины. "В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее", - сказал Барбоса.

Помощник директора добавил, что после получения всех необходимых данных ВОЗ перепроверит их с тем, чтобы убедиться, "не упустили ли что-либо из виду регулирующие органы" России. По его словам, "только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям [ВОЗ], является безопасной и эффективной, <...> сможет обеспечить защиту пациентов".

Барбоса указал на обязательный процесс преквалификации вакцины, напомнив, что любая вакцина должна пройти вторую и третью фазы клинических испытаний для дальнейшего производства. "Так мы можем убедиться, что вакцина безопасна и эффективна", - резюмировал он.

Во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины от коронавируса. Отвечая на вопрос о дальнейших шагах, связанных с российской вакциной, официальный представитель уточнил, что "преквалификация любой вакцины включает рассмотрение и оценку всех требуемых данных, касающихся безопасности и эффективности во время клинических испытаний".

Президент РФ Владимир Путин, открывая во вторник совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Глава государства отметил, что массовый выпуск зарегистрированной в стране вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной.

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