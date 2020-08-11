В городе Санья на Хайнане создадут систему индивидуального обслуживания специалистов

САНЬЯ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Власти китайского города Санья, расположенного в южной провинции КНР Хайнань, опубликовали положение о создании административной системы индивидуального обслуживания высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Речь идет о создании цепочки координаторов, ответственных за обустройство каждого желающего работать в городе Санья специалиста. Их должны назначить работодатели, местная администрация и руководство ключевых индустриальных парков. Эти посредники будут передавать заявки ценных кадров в систему "единого окна" и способствовать своевременному предоставлению им необходимых услуг.

В 2018 году местные власти создали сервис "единого окна", с помощью которого высококлассные сотрудники могут решить вопросы переезда, регистрации, оформления социального страхования, получения жилищных субсидий, зачисления в дошкольные образовательные учреждения своих детей, трудоустройства супругов и другие формальности.

В последние годы власти Хайнаня проводят целенаправленную политику по привлечению ценных работников. Так, например, для этой категории сотрудников установлен льготный подоходный налог, максимальная ставка которого составляет 15%. Кроме того, для иностранных специалистов и членов их семей власти Хайнаня предоставляют разрешение на временное проживание сроком до пяти лет или вид на жительство. Эти меры направлены на активизацию деятельности стратегически важных предприятий Хайнаньского порта свободной торговли.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.