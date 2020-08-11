Минприроды представило план первых мероприятий по ликвидации вреда в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ представило список первоочередных мероприятий по решению проблем накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском Иркутской области, в него вошли ликвидация ртутного электролиза и локализация подземной нефтяной линзы, сообщает пресс-служба министерства.

Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

"Необходимо ликвидировать цех ртутного электролиза - основной источник загрязнения территории, а также скважины рассолопромысла, привести в безопасное состояние емкости, содержащие отходы I и II классов опасности, локализовать подземную нефтяную линзу, образовавшуюся в 30 метрах от реки Ангара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно планируется разрабатывать комплексный проект по рекультивации промышленной площадки "Усольехимпрома" и близлежащих территорий, подвергшихся загрязнению, с целью не только ликвидировать накопленный экологический вред, но и дать стимул социально-экономическому развитию региона.