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Экологические проблемы в Усолье-Сибирском

Минприроды представило план первых мероприятий по ликвидации вреда в Усолье-Сибирском

В него входит, в частности, локализация подземной нефтяной линзы, которая образовалась в 30 метрах от реки Ангара

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ представило список первоочередных мероприятий по решению проблем накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском Иркутской области, в него вошли ликвидация ртутного электролиза и локализация подземной нефтяной линзы, сообщает пресс-служба министерства.

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"Необходимо ликвидировать цех ртутного электролиза - основной источник загрязнения территории, а также скважины рассолопромысла, привести в безопасное состояние емкости, содержащие отходы I и II классов опасности, локализовать подземную нефтяную линзу, образовавшуюся в 30 метрах от реки Ангара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно планируется разрабатывать комплексный проект по рекультивации промышленной площадки "Усольехимпрома" и близлежащих территорий, подвергшихся загрязнению, с целью не только ликвидировать накопленный экологический вред, но и дать стимул социально-экономическому развитию региона.

Теги
РоссияИркутская областьЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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