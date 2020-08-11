В Ленобласти в 2021 году пройдут очистки берегов рек и озер с привлечением волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области объявили в регионе 2021 год - "Годом чистой воды", в рамках него пройдут расчистки берегов рек, озер и Финского залива с привлечением волонтеров и экологов. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства".

"Мы будем проводить очень много общественных мероприятий, которые как раз будут связаны с привлечением волонтеров, экологов. Одно из основных мероприятий, которые мы будем проводить - это очистка наших берегов, наших водоемов. Это будут именно массовые мероприятия не одного дня: мы будем организовывать возможность ночевок на ближайших базах отдыха, либо в палаточных городках", - отметил он.

Дрозденко уточнил, что в рамках таких мероприятий будут организованы также гастрофестивали и концертные программы. По его словам, в следующем году также планируется ряд мероприятий, связанных с улучшением качества питьевой воды. "Например, только станций очистки воды модульных поставим в ближайшем году более 80 штук. Запланировано и строительство новых очистных сооружений", - добавил губернатор.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.