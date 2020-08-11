Ростовский губернатор поручил напомнить работодателям о соблюдении санитарных требований

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разослать всем работодателям региона предупреждения о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

На совещании регионального оперштаба во вторник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев отметил, что после смягчения ограничительных мер на предприятиях области ухудшилось соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, есть массовые вспышки заражения среди сотрудников.

"У нас сегодня есть некое ослабление работы в ряде предприятий, организаций, возможно, отраслей, давайте поступим следующим образом: прошу... подготовить мне макет письма в адрес руководителей предприятий, организаций, работодателей <…> В течение нескольких дней такие письма должны быть подготовлены и направлены, и разосланы каждому работодателю на территории Ростовской области", - сказал Голубев.

Он подчеркнул, что провести такую работу необходимо максимум в течение недели. "Сейчас время обратить внимание на необходимость не ослаблять эту работу там, где работают наши люди. Практически до каждого нужно дойти <…> Муниципалитеты все должны будут с этим поработать в короткий промежуток времени, ни в коем случае не уходя даже за 5-7 дней от сегодняшнего дня. Это нужно делать быстро", - заключил он.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 14,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 11,6 тыс. человек.