Комиссия Европейского бюро ВОЗ переосмыслит свою политику в контексте пандемий

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) создает Общеевропейскую комиссию по вопросам здоровья и устойчивого развития. Ее задачей станет переосмысление приоритетных направлений политики в контексте пандемий, сообщается в обнародованном во вторник пресс-релизе бюро.

"Определив и рассмотрев соответствующие фактическое данные, комиссия извлечет уроки из того, каким образом системы здравоохранения разных стран отреагировали на пандемию COVID-19, и вынесет рекомендации относительно инвестиций и реформ, направленных на повышение стрессоустойчивости систем медицинского и социального обслуживания, - отмечено в сообщении. - Комиссия также будет работать над формированием консенсуса в отношении этих рекомендаций и повышать значение медицинского и социального обслуживания как общественного и политического приоритета, включая признание его важнейшей роли в содействии устойчивому развитию и формированию социальной сплоченности".

Комиссию возглавит бывший председатель правительства Италии и бывший комиссар Европейского союза профессор Maрио Moнти. Россию в ней представит председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

В состав комиссии войдут бывшие главы государств и правительств, в том числе бывшие президенты Финляндии и Эстонии Тарья Халонен и Тоомас Хендрик Ильвес, бывшая премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт. Ее членами также станут "выдающиеся ученые, работающие в сфере наук о жизни, и экономисты, главы ведомств, курирующих сферы медицинского и социального обслуживания, лидеры деловых кругов и руководители финансовых учреждений".

Старт работе комиссии будет дан 26 августа в ходе ее учредительного совещания. Европейское региональное бюро ВОЗ будет выполнять функции секретариата Комиссии и содействовать процессу подготовки ее итогового доклада. "При поддержке Научного консультативного совета комиссия будет курировать и направлять процесс сбора и анализа соответствующих фактических данных силами сетевого объединения исследователей, специалистов-практиков и ученых из разных уголков региона", - поясняется в пресс-релизе.

Комиссия должна завершить свою работу и представить итоговый доклад в сентябре 2021 года.