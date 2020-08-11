Детсадам в Саратовской области разрешили возобновить работу в прежнем режиме

ТАСС, 11 августа. Детские сады могут возобновить свою работу в Саратовской области в полном объеме. Соответствующие изменения внесены во вторник в постановление правительства региона, следует из текста документа.

Во время пандемии нового коронавируса в детских садах региона работали только дежурные группы. Как сообщила зампредседателя правительства региона Ирина Седова в своем аккаунте в Instagram, в Саратовской области открыты 1 715 дежурных групп в 587 детсадах, их посещают 16 288 детей.

"Возобновить в полном объеме работу расположенных на территории Саратовской области дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования для детей. Перед возобновлением деятельности организаций... обеспечить проведение в них дезинфекционных мероприятий препаратами, активными в отношении вирусов", - говорится в сообщении.

Саратовская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионе разрешено возобновить работу санаториям, бассейнам, аквапаркам.

По данным на 11 августа, в регионе подтверждено 10 442 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 401 человек выписан после выздоровления, 63 пациента умерли.