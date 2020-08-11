В Москве число школьников со 100 баллами за ЕГЭ по русскому языку выросло почти вдвое

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число школьников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов, выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в сети "ВКонтакте".

"Подвели итоги #ЕГЭ 2020 года. Коронавирус внес коррективы в подготовку и проведение экзаменов. Но вопреки опасениям, результаты хорошие. По многим предметам даже лучше, чем в прошлом году. 100 баллов по русскому языку получили 1 055 человек - почти в два раза больше, чем в 2019 году", - написал мэр.

Он добавил, что также 100 баллов по литературе набрали 313 человек - тоже почти в два раза больше, чем в 2019 году. 100 баллов по истории, обществознанию и географии получили 92 человека. Если сравнивать с прошлым годом, по истории и обществознанию максимальный балл получили на пять человек больше.

В этом году ЕГЭ сдавали не все, а только желающие поступать в вузы. Кроме того, школьники намного чаще по сравнению с прошлыми годами выбирали ЕГЭ по химии и биологии. Это связано с растущей популярностью медицинских специальностей.

"Ну и, конечно, главное отличие ЕГЭ-2020 - усиленные меры санитарной безопасности. Все справились достойно", - подчеркнул Собянин.