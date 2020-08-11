Минтруд: работодатель должен закрепить условия дистанционной работы в приказе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работодатель в условиях пандемии коронавируса может перевести сотрудника на удаленный режим работы, однако все условия труда должны быть закреплены в специальном приказе. Сроки перевода на соответствующий режим работы оговариваются индивидуально, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда России.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности, - говорится в сообщении. - Для перевода сотрудника на так называемую удаленку работодателю необходимо издать соответствующий приказ, в котором нужно отразить необходимые условия работы: время ее начала и окончания, общая продолжительность рабочего дня и другие (при необходимости). Сроки перевода на удаленную работу оговариваются в индивидуальном порядке по обоюдному согласию между работником и работодателем".

В министерстве также отметили, что за консультацией или в случае нарушения трудовых прав граждане могут обратиться на горячую линию Роструда по телефону 8-800-707-88-41, а также воспользоваться сервисом "Дежурный инспектор" или "Коронавирус: горячая линия" на портале онлайнинспекция.рф.

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.