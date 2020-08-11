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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Акции протеста в Минске переместились в спальные районы

К месту несанкционированной акции прибыли автобусы с ОМОНом

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии поздно вечером во вторник переместились из центра Минска в спальные районы города.

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Как передает корреспондент ТАСС, силовики начали разгон манифестантов в районе Малиновка, расположенном на юго-западе Минска. Вдоль проспекта Дзержинского собралось порядка 300 человек, они периодически скандируют: "Уходи".

К месту несанкционированной акции прибыли автобусы с ОМОНом. Силовики в полной экипировке со щитами двинулись вдоль проспекта в сторону метро "Малиновка", производя единичные задержания. Протестующие, среди которых были в основном молодые люди, бросились укрываться в расположенном рядом парке имени Павлова.

Через некоторое время силы правопорядка сумели полностью взять под контроль ситуацию в районе.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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