ВОЗ: в мире за сутки выявили более 216 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,93 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 216 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 4 тыс. и превысило 732 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 11 августа, в мире были зарегистрированы 19 936 210 инфицированных и 732 499 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 216 033, число умерших увеличилось на 4 268.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 697 832. За сутки этот показатель вырос на 106 903. Число умерших там увеличилось на 2 277 и достигло 390 850. В Европейском регионе зарегистрированы 3 606 373 заразившихся и 217 278 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 315, умерли 267 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 691 452, зафиксировано 54 633 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 58 679, умерших - на 956.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 999 815. Далее следуют Бразилия (3 035 422), Индия (2 268 675), Россия (897 599), ЮАР (562 598), Мексика (480 278), Перу (478 024), Колумбия (387 481), Чили (375 044) и Иран (328 844).