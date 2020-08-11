Авторы книги о принце Гарри и Меган Маркл утверждают, что хакер из России похитил их фото

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Хакер из России мог стоять за похищением свадебных фотографий британского принца Гарри и его супруги американской актрисы Меган Маркл. С таким утверждением выступили авторы увидевшей во вторник свет книги Finding Freedom, которая посвящена герцогу и герцогине Сассекским.

В неофициальной биографии супружеской четы упоминается случай, о котором стало известно еще в июне прошлого года. Тогда злоумышленники получили доступ к облачному хранилищу данных, которым пользовался известный британский фотограф польского происхождения Алексий Любомирский. Там хранилась часть архива его снимков, среди которых были фото как с помолвки, так и со свадьбы внука британской королевы Елизаветы II.

"12 сентября 2018 года живущему в России программисту удалось взломать облачное хранилище, где находилось несколько сотен ранее не публиковавшихся снимков Гарри и Меган, сделанных фотографом Алексием Любомирским. Среди похищенных были снимки с обручальной фотосессии пары, на которых Гарри и Меган запечатлены в непринужденной обстановке, а также снимки со свадебного приема, на ряде которых есть даже королева. В самую большую подборку входили предназначенные для удаления неудавшиеся кадры, на которых объекты съемки закрывали глаза или выглядели не лучшим образом. Небольшую часть снимков хакер выложил на сайт Tumblr, предназначенный для обмена фотографиями", - говорится в книге, отрывок из которой приводит газета Daily Mail.

Журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран, специализирующиеся на жизни британской королевской семьи и написавшие книгу о принце Гарри и его жене, не уточняют, откуда узнали, что хакер живет в России. В книге не говорится о том, чем завершилось расследование инцидента, однако, по словам авторов, молодая пара была встревожена тем, насколько легко в открытый доступ попала их личная информация.

"Развод" с короной

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. В настоящий момент принц Гарри с женой и годовалым сыном Арчи живут в американском штате Калифорния.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.