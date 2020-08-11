Гергиев выступил против создания выхода из строящейся станции метро на Театральную площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил против строительства выхода из строящейся станции петербургского метро на Театральную площадь города, где расположены сам театр и Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Надо сохранить Театральную площадь в том виде, в котором она была 150 лет назад. Там нет ни одного нового кирпича за эти 150 лет <…> Я категорический противник того, чтобы выход (из метро - прим. ТАСС) был на Театральной площади, это изуродует Театральную площадь", - сказал Гергиев, отвечая на вопрос журналистов о его позиции по отношению к вопросу о сооружении выхода из метро на Театральной площади.

По его словам, консерватория и Мариинский театр представляют собой "и лицо Петербурга, и лицо России, поэтому ни один проект, связанный с развитием метрополитена или с поиском точки, где может быть определен выход из метро, не может подвергать риску ни одно, ни другое".

Худрук Мариинского театра подчеркнул, что "историческое здание Мариинского театра - это не то, чем можно рисковать". "Я думаю, что еще год-два историческое здание Мариинского театра в принципе будет давать спектакли, я почти в этом убежден. Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать естественно, но на сегодняшний день любое продолжение работ в этой точке будет усугублять как для консерватории, так и для Мариинского театра опасность потенциального разрушения, даже непоправимого разрушения", - сказал он.

Вместе с тем Гергиев высказал уверенность в том, что решение этого вопроса может быть найдено, а также выразил надежду, что это удастся сделать в ближайшее время.

На Театральной площади в настоящее время ведутся работы по реконструкции здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, а также по строительству станции метрополитена "Театральная". В декабре прошлого года Гергиев назвал "угрожающе плачевным" состояние Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены ведущие учреждения культуры города.

О станции метро

В пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры ТАСС сообщили, что станцию "Театральная" Лахтинско-правобережной (четвертой) линии метрополитена Санкт-Петербурга планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. "Метрострой" ведет строительство продолжения Лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до "Горного института", включая "Театральную". С вводом в действие нового участка совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км.