Росприроднадзор: ПДК нефтепродуктов в Селемдже в Приамурье была превышена в 2 тыс. раз

ТАСС, 11 августа. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в месте сброса разработчиком месторождения в реку Селемджу в Амурской области была превышена более, чем в 2 тыс. раз, ПДК взвешенных веществ - в 29 раз. В отношении ООО "ВВП", имеющего лицензию на разработку месторождения на этом участке, начата проверка, сообщает пресс-служба Росприроднадзора во вторник.

Росприроднадзор начал расчет ущерба, нанесенного почве и реке Селемдже. По данным ведомства, на 10 августа нефтяных пятен на воде больше нет, анализ отобранных проб не показывает превышения ПДК нефтепродуктов.

Сообщение о загрязнении реки в районе поселка Экимчан на востоке Амурской области поступило в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора 28 июля. Источник загрязнения не был известен. Специалисты ведомства взяли пробы с места разлива, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку. Загрязнение устраняли с помощью 200 кг сорбента, установив 150 метров бонового заграждения.

"По результатам лабораторных исследований проб природной воды было выявлено превышение концентрации нефтепродуктов в месте сброса более чем в 2 000 раз, превышение фактической концентрации взвешенных веществ над ее фоновой в реке Селемдже - в 29 раз. 3 августа начата проверка в отношении ООО "ВВП", имеющего лицензию на поиск и разведку месторождения на данном участке", - говорится в сообщении.

Река Селемджа является крупнейшим притоком реки Зеи в Амурской области. Ее длина 647 км, площадь бассейна - 68,6 тыс. кв. км. В верховьях реки обнаружены месторождения золота, есть запасы каменного угля, железной руды, олова, сурьмы, молибдена, вольфрама, меди.