Абоненты МТС смогут полгода бесплатно пользоваться подпиской Spotify Premium

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МТС и шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify договорились о партнерстве, в рамках которого абоненты оператора смогут полгода бесплатно пользоваться подпиской Spotify Premium. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МТС.

Подписка Spotify Premium позволяет слушать музыку офлайн в любом порядке, в высоком качестве и без рекламы. Бесплатный полугодовой период будет доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify. По истечении бесплатного периода стоимость Spotify Premium составит 169 руб. в месяц и будет списываться с мобильного счета.

По словам первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслава Николаева, стратегическое партнерство со Spotify - логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС. "Наше первое партнерство на российском рынке открывает возможность для 78 млн абонентов МТС получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке Spotify, которая состоит из более чем 60 млн треков и 4 млрд плейлистов, а также к персональным рекомендациям новой музыки каждый день", - добавил гендиректор Spotify в России Илья Алексеев.

Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify официально запустился в России 15 июля, составив конкуренцию закрепившимся на рынке игрокам - Apple Music, YouTube Music, SoundCloud, BOOM и "Яндекс.Музыка". О желании Spotify выйти на российский рынок было известно еще в 2014 году, когда компания зарегистрировала российское юрлицо.

Другие операторы связи также активно сотрудничают с популярными музыкальными стриминговыми сервисами. Так, "Билайн" предоставляет абонентам 4 месяца бесплатного доступа к подписке YouTube Premium, включая YouTube Music. "Мегафон" предлагает бесплатный месяц доступа к "Яндекс.Музыке", BOOM и другим. Есть еще один формат сотрудничества - включение подписки в тариф. Например, Tele2 дает бесплатную шестимесячную подписку "Яндекс.Плюс", включая "Яндекс.Музыку".