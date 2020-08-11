Гергиев: не менее двух артистов балетной труппы Мариинки заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерий Гергиев подтвердил, что как минимум 2 артиста балетной труппы заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал журналистам во вторник.

"Четыре с половиной месяца мы держались очень, сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных. Мы сейчас как раз работаем над тем, что они пока на дому, и если надо как-то их активнее лечить… У нас подтвержденных два-три", - сказал Гергиев, отвечая на вопрос журналиста о количестве подтвержденных случаев коронавируса в коллективе Мариинского театра.

8 августа в пресс-службе театра сообщили, что в связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование. Отмечалось, что все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей, а решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.