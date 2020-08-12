Военные летчики отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных летчиков со 108-й годовщиной создания Военно-воздушных сил, пожелав им мирного неба.

"Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины", - говорится в поздравительном адресе министра обороны.

В телеграмме отмечается, что в наши дни ВВС являются важнейшей составляющей Воздушно-космических сил. "Наследники Великой Победы - военнослужащие и гражданский персонал соединений, частей и организаций - свято чтут тех, кто 75 лет назад отстоял независимость родной земли", - подчеркивается в поздравлении.

В тексте отмечается, что военные летчики с честью продолжают славные традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности страны, уничтожению международного терроризма в Сирии, освоению современного вооружения и техники, активно участвуют в оказании помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

"От всей души поздравляю личный состав Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Особые слова признательности хочу выразить ветеранам. Ваш опыт, высокое чувство ответственности за судьбу государства востребованы и сегодня. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества", - говорится в поздравлении.

Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу - Воздухоплавательной части Генерального штаба. 1 августа 2015 года были сформированы Воздушно-космические силы РФ, которые объединили Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. С сентября того же года ВКС начали оказывать помощь в борьбе с террористами в Сирии по просьбе правительства этой страны.