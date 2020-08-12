В Петербурге почтят память погибших моряков "Курска" митингами и молебнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа. Церемонии возложения цветов, митинги и поминальные молебны пройдут с участием родственников погибших, сообщил в преддверии даты на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"Мы вместе в эти дни хотим больше внимания уделить родственникам погибших, - отметил Ржаненков. - Сегодня должны делать все возможное, чтобы обезопасить наших военнослужащих на флоте, всех тех, кто находится рядом, чтобы никоим образом такое не повторялось, и чтить память". Он рассказал, что памятная церемония отдания воинских почестей с возложением венков и митинг пройдут на Серафимовском мемориальном кладбище, где захоронены 32 члена экипажа "Курска", в том числе командир корабля, Герой России Геннадий Лячин. Глава комитета особо отметил помощь вдовы Лячина Ирины в увековечении памяти погибших.

В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, имеющем статус морского собора, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа "Курска", пройдет служба с поминовением погибших подводников. "В Петербурге уже стало традицией, в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет панихида по воинам море-погибшим, где будут поименно названы все члены экипажа независимо от их вероисповедания", - добавил председатель Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин. По его словам, в Петербурге планируется выпуск памятного знака, посвященного 20-летию гибели "Курска", также планируется оказать помощь в издании книг памяти экипажа.

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает более 50 семей погибших подводников. В музее средней общеобразовательной школы № 134 имени старшего помощника командира "Курска", капитана 2-го ранга Сергея Дудко создан зал памяти экипажа подводной лодки. В музее хранятся предметы, личные вещи и документы членов экипажа, переданные в дар матерью Сергея Дудко Софией. "Девиз нашего музея - "Чтобы помнить - надо знать!". Наша задача - чтобы дети помнили экипаж "Курска", - сказал заведующий школьным музеем "Из истории подводного флота России" Алексей Расшивалов. По его словам, к 20-летию гибели "Курска" музей опубликовал в соцсетях информационные сообщения и фильм, посвященный памяти экипажа.

Курдин напомнил, что памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования Военно-морского флота: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, а также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки "Курска".

Памятные мероприятия в Мурманской области

Как рассказал на пресс-конференции заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, в регионе памятные мероприятия пройдут в гарнизоне Видяево и Мурманске. По погибшим подводникам отслужат литургию, пройдут митинги, возложение цветов к памятному мемориалу. В 11:28, время, когда в районе учений, в которых участвовал "Курск" в августе 2000 года, зафиксировали два подводных взрыва, на территории Видяево прозвучит сигнал сирены. "Для Мурманской области это событие очень значимо. Несмотря на то, что губернатор [Андрей Чибис] будет находиться в отпуске в этот день, он прибудет в область, чтобы отдать дань памяти всем погибшим на этой подводной лодке морякам и принять участие в этих мероприятиях", - сказал Сахаров.

Также он отметил, что в этом году благодаря епископу Мурманскому и Мончегорскому Симону рядом с мемориалом, рубкой атомной подводной лодки "Курск", представят четыре подаренные Мурманску иконы с ликами всех погибших подводников. "Это точные копии икон Господа Вседержителя, Божьей матери Курской, Святителя Николая Чудотворца, князя Владимира. Иконы будут поставлены по периметру в подготовленные ниши и переданы городу", - сказал он.

Гибель "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода "Дагдизель", всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне "Курск", лежащий на глубине 108 м. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей лодке.

19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены Орденами Мужества.

Только осенью были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате № 4 из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка ушли в девятый отсек, где умерли спустя сутки.