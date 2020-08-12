Вильфанд рассказал, когда станет теплее на европейской части России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Волна холода" закончится на европейской территории России 18 августа. Температура будет выше 20 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям. Температурный фон будет уверенно выше 20 градусов", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, температурный фон все равно будет чуть ниже нормы на 1-1,5 градуса, ожидать жаркой погоды в ближайшее время не стоит. "Будет нормальная такая августовская погода", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что сентябрьская погода ожидает европейскую часть России с середины недели. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.