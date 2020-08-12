Вопрос создания вестибюля метро у Театральной площади в Петербурге изучат эксперты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Проект строительства одного из двух вестибюлей станции метро "Театральная" у Театральной площади в Санкт-Петербурге проработает технический совет. Экспертная группа повторно оценит риски строительства объекта рядом с площадью, где расположены Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Максима Соколова.

"Что касается вестибюля со стороны Театральной площади, то здесь все решения по нему будут приниматься с учетом мнения экспертной группы, которая сейчас уже приступила к работе. Мы понимаем и осознаем важность этого места, его особую и ценную роль на карте нашего города, и сделаем все возможное, чтобы исключить или максимально минимизировать риски, которые там имеются в связи со строительством метро", - привела слова Соколова пресс-служба.

Администрация Санкт-Петербурга располагает информацией о возможной неконтролируемой просадке грунта в зоне строительства метро "Театральная". Технический совет, в который, кроме представителей профильных комитетов правительства города и "Метростроя", вошли специалисты Горного университета и проектных организаций, даст свою оценку сложившейся ситуации.

Основные работы по сооружению вертикального ствола шахты участка до "Театральной" завершились несколько лет назад, напомнили в пресс-службе. Глубина составляет более 50 м. К работам по наклонным ходам и вестибюлям еще не приступали.

Первый этап строительства станции, предусматривающий строительство подземного павильона, "Метрострой" намерен завершить во втором квартале 2022 года. Завершить второй этап, в который входит строительство первого вестибюля станции на пересечении улиц Глинки и Декабристов, планируется в 2025 году. Второй вестибюль должен располагаться по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44.

Как отметила официальный представитель Соколова, правительство города решило в первую очередь открыть вестибюль на Лермонтовском проспекте, находящийся в отдалении от здания Мариинского театра.