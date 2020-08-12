Twitter разрешил ограничивать список лиц, которые могут отвечать на записи

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Руководство социальной сети Twitter предоставило пользователям возможность самим определять, кто имеет право отвечать на их публикации. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

По ее данным, ограниченное число пользователей тестировали новую функцию с мая текущего года, и технология оправдала себя. "Иногда люди намного более комфортно чувствуют себя, рассказывая о происходящем, если они сами решают, кто может им ответить", - подчеркнули в руководстве социальной сети.

Со вторника функция стала доступной всем пользователям Twitter.

В компании отметили, что решение о том, кто сможет отвечать на ту или иную публикацию, пользователи будут делать непосредственно перед ее размещением на своей странице. Предусмотрены три варианта - "Все", "Люди, которых вы читаете" и "Только упомянутые вами пользователи". При этом просматривать и комментировать публикацию смогут все пользователи вне зависимости от настроек.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в "Твиттере" было опубликовано 21 марта 2006 года.

Ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.