Второй штат в Бразилии заинтересовался российской вакциной от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 августа. /ТАСС/. Северо-восточный бразильский штат Баия заинтересовался возможностью проведения испытаний и производства российской вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении посольства РФ в Бразилии.

"30 июля посол России провел сеанс видеосвязи с губернатором штата Баия Руем Костой и главой управления здравоохранения штата Фабиу Вилас-Боасом. Стороны обсудили возможность создания партнерства между научно-исследовательскими учреждениями северо-востока и российскими научными центрами в области испытания и производства вакцины. Рассматривается возможность присоединения к переговорам других регионов", - указывается в тексте.

Кроме того, как отмечает диппредставительство, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживает прямые контакты с другими научно-исследовательскими учреждениями и производственными предприятиями Бразилии в целях установления партнерских отношений и распространения тестов и медикаментов, а также создания и производства вакцины против коронавируса. "Надеемся, что в ближайшее время нам удастся увидеть конкретные плоды этого сотрудничества. Посольство России в Бразилии в свою очередь обязуется приложить все усилия для того, чтобы облегчить эту задачу", - подытожили в дипмиссии.

Ранее во вторник стало известно о готовящемся подписании правительством штата Парана и РФПИ соглашения о тестировании и производстве российской противовирусной вакцины. Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС глава гражданской канцелярии губернатора этого южного региона страны Гуто Силва, более детально сроки и этапы реализации документа, а также вопросы поставки вакцины, доступа к соответствующей российской технологии и возможности производства препарата в Бразилии планируется обсудить в среду на онлайн-совещании губернатора Параны Ратиньо Жуниора с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.