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Четверг станет самым холодным днем недели в Москве

Температура воздуха днем составит 15 градусов тепла

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Самым холодным днем недели в Москве станет четверг. Дневная температура опустится до 15 градусов, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет провал в температуре", - сообщил он. По словам Вильфанда, это будет связано с прохождением холодных воздушных масс, которые будут приходить в Москву из полярных регионов.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве прогнозируется 16-18 градусов тепла, в четверг - 15-17 градусов, в пятницу - 16-18 градусов тепла.

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