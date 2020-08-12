В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Аккредитованные журналисты должны иметь право заниматься своим делом в Белоруссии, как и в других странах мира. Об этом ТАСС заявил во вторник вечером представитель вещательной корпорации Би-би-си, комментируя нападение на ее сотрудников в Минске.

"Небольшая съемочная группа новостной службы Би-би-си, все члены которой имели полную аккредитацию для СМИ, подверглась агрессивному обращению со стороны служб охраны правопорядка. У одного из журналистов была конфискована камера и аккредитационная карточка, второй получил удар по голове. Журналисты, имеющие необходимую аккредитацию, должны иметь право заниматься своим делом в Белоруссии, как и в любой другой точке мира", - сказал представитель вещателя.

Во вторник на сайте Русской службы Би-би-си появилось сообщение о том, что группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на сотрудников вещательной корпорации. При этом задержаны журналисты не были.

"У всех троих журналистов были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями", - говорится на сайте вещателя. Отмечается, что двое мужчин начали избивать оператора и наносить удары по его камере, после того как их попросили вернуть ранее отобранную карточку аккредитации.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов 9 августа в Минске и других городах республики, у белорусских диппредставительств за рубежом начались акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

В понедельник в СМИ появились данные, что в Минске 9 августа были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и военный корреспондент Семен Пегов. Кроме того, стало известно о задержании фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева. Сообщалось также, что на связь перестал выходить журналист Meduza Максим Солопов и корреспондент Znak.com Никита Телиженко. В понедельник посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24" проинформировал, что Пегов, Старков и Ласенко отпущены. Во вторник он сообщил, что Питалев, Солопов и Телиженко также освобождены.