Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАСС, 12 августа. Аэропорт Якутска в среду утром эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В 07:25 (01:25 мск) 12 августа в аэропорт Якутск поступило анонимное сообщение о том, что в аэровокзале заложено взрывное устройство. Все пассажиры и персонал эвакуированы. Спецподразделениями Росгвардии, кинологами МВД и аэропорта проводится обследование здания", - говорится в сообщении.

Информацию о задержках рейсов в пресс-службе уточнить не смогли, но отметили, что расписание корректируется.