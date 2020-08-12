Аэропорт Якутска возобновил работу после проверки сообщения об угрозе

ТАСС, 12 августа. Работа международного аэропорт Якутска возобновилась после эвакуации из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает в среду пресс-служба воздушной гавани. За время проверки был задержан вылет нескольких рейсов.

"Режим эвакуации, объявленный сегодня утром в аэропорту Якутска, снят в 9:10 (03:10 мск). В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в аэропорту, из-за эвакуации задержались на вылет несколько рейсов. Задержек на прилет не зафиксировано.