Роспотребнадзор зарегистрировал более 290 дезинфицирующих средств с начала года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зарегистрировал 292 средства дезинфекции с начала года. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков. Всего с 2010 года Роспотребнадзором зарегистрировано 4 308 дезинфекционных средств, из них 2 434 дезинфицирующих средства, включая 499 кожных антисептиков", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что все зарегистрированные средства дезинфекции прошли необходимый комплекс исследований для оценки их эффективности, безопасности и соответствия нормативной документации.