Около 120 камчатцев с начала года пожелали получить "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Заявления на выдачу бесплатного "дальневосточного гектара" в уполномоченные органы на Камчатке с начала года подали около 120 человек. Большинство заявителей планируют использовать выделенные земельные участки под сельскохозяйственные нужды, индивидуальное жилищное строительство и развитие туристического кластера региона. Об этом ТАСС сообщила главный специалист краевого министерства имущественных и земельных отношений Мария Лугавенко.

"Интерес к получению земельных участков на безвозмездной основе сохраняется. За восемь месяцев 2020 года заявления на предоставление гектаров подали около 120 человек. Абсолютное большинство заявителей желает взять землю в Елизовском муниципальном районе. Там наиболее благоприятные условия для ведения сельскохозяйственной деятельности. Достаточное количество людей берут землю и под индивидуальную жилищную застройку, и для развития рекреационного кластера. Некоторое строят на дальневосточных гектарах и дачи. Таких заявителей - около 10%", - сказала Лугавенко.

Ранее один из владельцев "дальневосточного гектара" на Камчатке Андрей Гулей сообщил ТАСС, что он планирует возводить на выделенном земельном участке комфортабельные домики для туристов. А Денис Меламед рассказывал агентству о своей подземной теплице по выращиванию клубники. Ферма также построена на территории "дальневосточного гектара".

Программа "Дальневосточный гектар", поддержанная президентом России Владимиром Путиным, позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе.