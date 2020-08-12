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В аэропорту Хабаровска не обнаружили взрывные устройства

Пять рейсов задержались из-за ложного сообщения о минировании

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Экстренные службы завершили проверку аэропорта Хабаровска после поступивших сообщений о заложенном взрывном устройстве, угроз не обнаружено. Задержано пять рейсов, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта утром в среду. Из здания эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и персонала.

"Проверка завершена, угроз не обнаружено. Задерживаются рейсы на Петропавловск-Камчатский, на Магадан, на Новосибирск, два московских рейса. Будут отправляться по готовности, в порядке очередности", - сказал представитель аэропорта.

Сообщения об угрозе, после которых проводилась эвакуация и задерживались рейсы, поступали в аэропорт Хабаровска несколько раз в июле и августе 2020 года. Угрозы не подтверждались.

Международный аэропорт "Новый" в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.

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