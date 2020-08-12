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В Москве 12 августа ожидается облачная погода с порывистым ветром

Местами в столице пройдет кратковременный дождь

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в среду в Москве облачную погоду с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от 14 до 19 градусов, в ночные часы - от 7 до 12 градусов.

Скорость северного и северо-западного ветра в столичном регионе составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 9:00 среды до 21:00 четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

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