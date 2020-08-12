Власти Японии сочли научно необоснованным решение суда по пострадавшим от "черного дождя"

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Японии подало апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, постановившего, что 84 японца, которые подверглись воздействию так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются "хибакуся" (так здесь называют представителей местного населения, переживших американские ядерные удары). Как заявил в среду журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, в вердикте, по мнению властей, не хватает научных обоснований.

"Нельзя сказать, что приговор основан на достаточных научных подтверждениях. В связи с этим мы подали апелляцию на данное решение", - сообщил он. Вместе с тем, по словам Като, правительство выступает за то, чтобы пересмотреть границы специальных зон в Хиросиме, жители которых были отнесены к "хибакуся", с целью их возможного расширения.

В конце июля окружной суд Хиросимы постановил, что 84 японца, которые попали под воздействие "черного дождя" после американской атомной бомбардировки за пределами установленных властями зон, также должны быть признаны пострадавшими и получить право на бесплатное медицинское обслуживание. Инстанция признала, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и в других районах. Кроме того, в решении отмечается, что из-за радиации у истцов развились различные болезни, включая рак.

Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в зоне бомбардировки и прилегающих кварталах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило район размером 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало его специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после ядерного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, названные "черным дождем". Те, кто жил в этом районе, проходили обследование и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получали документы на дальнейшее бесплатное медицинское обслуживание.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Нынешнее решение суда стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Сам иск был подан в 2015 году. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развились рак, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч - люди умирали в больницах от полученных ран и облучения. Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся". Согласно данным администрации Хиросимы, к настоящему времени общее число жертв бомбардировки превысило 324 тысячи человек.