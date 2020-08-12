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Власти Японии сочли научно необоснованным решение суда по пострадавшим от "черного дождя"

Ранее суд постановил, что 84 японца, попавшие под "черный дождь" после американской атомной бомбардировки, также должны быть признаны пострадавшими и получить право на бесплатное медицинское обслуживание

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Японии подало апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, постановившего, что 84 японца, которые подверглись воздействию так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются "хибакуся" (так здесь называют представителей местного населения, переживших американские ядерные удары). Как заявил в среду журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, в вердикте, по мнению властей, не хватает научных обоснований.

"Нельзя сказать, что приговор основан на достаточных научных подтверждениях. В связи с этим мы подали апелляцию на данное решение", - сообщил он. Вместе с тем, по словам Като, правительство выступает за то, чтобы пересмотреть границы специальных зон в Хиросиме, жители которых были отнесены к "хибакуся", с целью их возможного расширения.

В конце июля окружной суд Хиросимы постановил, что 84 японца, которые попали под воздействие "черного дождя" после американской атомной бомбардировки за пределами установленных властями зон, также должны быть признаны пострадавшими и получить право на бесплатное медицинское обслуживание. Инстанция признала, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и в других районах. Кроме того, в решении отмечается, что из-за радиации у истцов развились различные болезни, включая рак.

Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в зоне бомбардировки и прилегающих кварталах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило район размером 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало его специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после ядерного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, названные "черным дождем". Те, кто жил в этом районе, проходили обследование и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получали документы на дальнейшее бесплатное медицинское обслуживание.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Нынешнее решение суда стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Сам иск был подан в 2015 году. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развились рак, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч - люди умирали в больницах от полученных ран и облучения. Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся". Согласно данным администрации Хиросимы, к настоящему времени общее число жертв бомбардировки превысило 324 тысячи человек.

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