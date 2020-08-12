Власти Якутии продлили прием заявлений на поступление в вузы по целевому обучению

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Якутии продлили прием заявлений абитуриентов на обучение по программам целевой подготовки кадров до 13 августа включительно, сообщил журналистам в среду первый заместитель образования и науки региона Михаил Присяжный.

"Сроки приема документов на целевое обучение с оказанием мер социальной поддержки со стороны региона продлены до 13 августа включительно. Всего в проект плана набора на 2020-2021 учебный год вошли девять отраслевых проектов", - рассказал Присяжный.

Он уточнил, что с 2020 года конкурсный отбор на целевое обучение граждан производится на основании плана с учетом отраслевых проектов. Основной целью таких проектов является определение подходов и требований к привлечению наиболее подготовленной, талантливой, профессионально ориентированной молодежи, установление критериев отбора абитуриентов по направлениям подготовки определенных вузов, с указанием места трудоустройства и должности, уточнил первый заместитель министра.

В частности, в этом году более 400 абитуриентов смогут получить целевые направления на бесплатное обучение в медицинских вузах с условием последующей работы в лечебных учреждениях Якутии. Набор идет по программе ликвидации кадрового дефицита и устранения кадрового дисбаланса в сфере регионального здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение".