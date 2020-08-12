Старшеклассников Москвы будут обучать нанотехнологиям в "Технограде" на ВДНХ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Филиал детского технопарка "Москва" откроется в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. В лабораториях комплекса школьники 14-17 лет познакомятся с основными понятиями в сфере нанотехнологий и будут проводить исследования по данному направлению, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"В начале учебного года в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ откроется филиал детского технопарка "Москва". Специализация нового курса - нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях "Технограда" школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет", - говорится в сообщении.

Школьников будут знакомить с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами, а также с основными методами синтеза различных наноструктур. Отмечается, что перечень тем для проектной работы сформирован на основе актуальных направлений развития нанотехнологий.

Обучение планируется начать 5 сентября. Бесплатные занятия продолжительностью четыре часа будут идти по субботам. Школьники будут обучаться в двух группах по 14 человек.

Детский технопарк "Москва" открылся в сентябре 2016 года. На базе технопарка школьники могут пройти обучение в сфере робототехники, авиации, промышленного дизайна, нанотехнологий и энергетики. Ежегодно здесь обучается более 3 тыс. детей, а еще свыше 2 тыс. посещают технопарк в рамках ознакомительных мероприятий.