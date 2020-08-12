Музеи, аттракционы и бассейны открыли в Хабаровском крае в условиях пандемии

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в среду разрешили работу музеев, аттракционов на открытом воздухе и бассейнов в рамках снятия ограничений по коронавирусу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В среду начали работу музеи и аттракционы для детей на открытом воздухе", - сказал представитель пресс-службы.

На сайте министерства физической культуры и спорта сообщается, что в регионе с 12 августа также возобновляется работа бассейнов при загрузке, не превышающей 25% от единовременной пропускной способности.

"Снимается запрет на организацию и проведение профессиональными спортивными лигами спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с привлечением зрителей, не более 10% от общей заполняемости трибун", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что проводить массовые спортивные и физкультурные мероприятия с очным присутствием зрителей по-прежнему запрещено.

С конца прошлой недели в регионе возобновил работу общепит. До этого кафе и рестораны принимали гостей только на летних верандах. Еще раньше разрешили открыться фитнес-центрам. На этой неделе в полной мере должны заработать крупные торговые центры.

До 23 августа в крае продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сохраняется и масочный режим во всех учреждениях края во время посещения точек общепита и магазинов, а также при поездках на общественном транспорте. Продлен запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий.

По данным Министерства здравоохранения Хабаровского края, с начала пандемии в регионе выявлено свыше 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из низ 73 закончились смертью пациентов. За прошлые сутки было зарегистрировано 78 новых случаев.