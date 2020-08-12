В РФПИ заявили, что время докажет успешность подхода РФ к созданию вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Российский подход к разработке вакцины от нового коронавируса со временем докажет свою эффективность, это поможет убедить скептиков. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала CNN генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как он констатировал, при создании препарата в РФ использовалась "тщательно проверенная платформа, испытанная на тысячах людей". "Мы не собираемся завтра же вводить вакцину 10 млн человек", - подчеркнул Дмитриев. По его словам, применять препарат начнут постепенно и с осторожностью. Глава РФПИ отметил, что больше данных о вакцине представят в текущем месяце и сентябре.

"Думаю, время покажет, что российский подход является успешным, - сказал Дмитриев. - Думаю, если через шесть месяцев будет продемонстрировано, что он успешен, появится много вопросов о том, почему некоторые другие страны отчасти слепо отвергли его вместо того, чтобы еще немного изучить, дать ему шанс, понять технологию". "Я думаю, это связано с политической сферой, с другими вопросами, которые в большей степени являются политическими, чем научными", - добавил он.

Комментируя заявления тех, кто выражал сомнения в безопасности препарата, глава РФПИ отметил: "Скептическое отношение на Западе распространяется на многие вещи, которые делает Россия. Если бы мы представили воду на рынке США, то, вероятно, последовали бы заявления, что она небезопасна, что в ней водка или что рецепт украден. Думаю, надо разделять общий скептицизм и настоящую науку".

Дмитриев проинформировал, что во многих странах уже ознакомились "с некоторыми научными данными, которые касаются вакцины", и проявили к ней большой интерес. "Мы получили заявки уже на миллиард доз вакцины", - сказал он. Глава РФПИ сообщил, что прививку сделали ему самому, его супруге и родителям. "Мы можем сказать, что она работает", - подчеркнул он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.