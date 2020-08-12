Видео с обращением лишенного сана схимонаха Сергия к президенту России удалили с YouTube

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) к президенту РФ Владимиру Путину удалили с YouTube, согласно данным видео-хостинга. Хозяин канала, где было опубликовано видео, Всеволод Могучев пояснил, что это было сделано после обращения Роскомнадзора.

"Роскомнадзор отправил в YouTube требование удалить в течение суток одну из проповедей схиигумена Сергия (Романова), который называется "Кому принадлежит власть в России?". В документе сказано, что данный ролик "содержит обращение схиигумена к президенту РФ, под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населения правительством РФ, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ, обвиняя в обмане населения и незаконной "вакцинации, чипизации"", - рассказал Могучев в новом видеообращении.

Он добавил, что вынужден был удалить видео, в противном случае администрация YouTube сделала бы это самостоятельно, введя дополнительные ограничения для канала.

Видео было опубликовано 12 июля, в нем Романов, обращаясь к президенту РФ, предлагает передать ему власть, обещая "в три дня решить проблемы России".

Ранее за проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. Оба штрафа были обжалованы его адвокатом.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.