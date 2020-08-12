В якутских школах в первые две недели учебного года будут дежурить врачи

ТАСС, 12 августа. Медицинские работники будут дежурить в школах Республики Саха (Якутия) в течение первых двух недель после начала учебного года, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"С открытием учебного года ситуация с распространением коронавируса в регионе не должна ухудшиться, для этого должен быть обеспечен особый санитарно-эпидемиологический режим в образовательных учреждениях. Принято решение о проведении "медицинских недель" в школах Якутии в первые 14 дней нового учебного года. В школах будут находиться медики для диспансеризации и профилактики вирусных заболеваний у всех учащихся", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной, которые приводятся в сообщении, в следующие две недели в Якутии будет наблюдаться высокая мобильность граждан, так как они будут возвращаться из отпусков из-за пределов своего региона. Также ожидается массовое возвращение в центр после летнего отдыха в районах республики. Вице-премьер призвала всех жителей республики при перемещениях в эти дни особенно ответственно придерживаться всех требований к санитарно-эпидемиологической безопасности.

За последние сутки в регионе выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Якутии зафиксировали 6 413 случаев заражения, 5 137 человек выздоровели, 59 умерли.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности.