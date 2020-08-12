NYT: Трамп после регистрации вакцины от COVID-19 в России может поспешить тоже сделать это

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Некоторые американские специалисты опасаются, что президент США Дональд Трамп в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times .

Как отмечается в материале, ряд экспертов в сфере здравоохранения в США обеспокоены тем, что Трамп может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний". "Уверена, это станет для него еще одной причиной добиваться от американских исследователей и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ускорения работы", - полагает бывший руководитель данного управления Маргарет Хамбург. В материале приводится мнение сотрудника одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моники Шох-Спана. Как она полагает, Трамп "может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной".

Как констатируется в материале, исследователи в США выражали обеспокоенность тем, что испытания вакцин от коронавируса в США будут прекращены досрочно "из-за желания Трампа одержать политическую победу перед выборами 3 ноября". Как отмечало ранее издание, официальные лица США опровергли утверждения о том, что администрация Трампа специально добивается создания таких препаратов до выборов.

Президент США ранее неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Он допускал, что это может произойти и раньше. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 164,5 тыс. человек.