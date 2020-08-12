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В Белоруссии запретили продажу пиротехники

Запрет вступил в силу 12 августа
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 12 августа ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиям.

"В связи с постановлением Совета министров, просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - приводит в среду сообщение министерства агентство БелТА.

По данным министерства, введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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