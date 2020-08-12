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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию

Он въехал в страну в сопровождении двух сотрудников российского посольства
Максим Солопов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Солопов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, задержанный ранее в Минске при освещении акции протеста, вернулся в Россию. Об этом сообщается в среду на сайте издания.

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Уточняется, что Солопов въехал в РФ в ночь на 12 августа в сопровождении двух сотрудников российского посольства.

В "Медузе" подчеркнули, что у родных журналиста и редакции не было связи с Солоповым почти двое суток. Гендиректор издания Галина Тимченко со ссылкой на журналистов Daily Storm заявляла, что корреспондента при задержании избили. Его отпустили из изолятора вечером 11 августа.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Теги
БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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