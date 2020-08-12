Эксперт: между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее 28 дней

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не менее чем через 28 дней после прививки от гриппа. Об этом сообщил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов в эфире телеканала "Россия-1" в среду.

"Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус - прим. ТАСС) в организме, как потом скомбинируются две вакцины, - сказал он. - Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим".

Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта. "Либо у вас "провалится" первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения", - пояснил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.