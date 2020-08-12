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Пандемия COVID-19
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В Ивановской области при помощи МЧС построят госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Он сможет принять до 360 человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МЧС России поможет построить в Ивановской области многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью до 360 мест, где будут оказывать помощь заразившимся коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России. 

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"Многофункциональный инфекционный госпиталь некапитального типа вместимостью до 360 человек будет возведен в ближайшее время в Ивановской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим COVID-19", - сообщили в МЧС. В случае улучшения эпидемиологической обстановки госпиталь может трансформироваться для лечения больных с другими инфекционными заболеваниями.

Госпиталь будет включать в себя пять палатных корпусов, операционный и дезинфекционный блоки, отделение скорой помощи, интенсивной терапии, блок утилизации отходов, а также патолого-анатомический корпус. 

В МЧС сообщили, что соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным. Ранее МЧС развернуло полевой госпиталь на 700 коек в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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