ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков для продажи через интернет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области для продажи наркотиков через интернет. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, на подпольном наркопроизводстве трудились насильно удерживаемые иностранцы.

"Федеральной службой безопасности на территории Ивановской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет", - сообщили в ЦОС. По предварительным оценкам, производственные мощности нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств.

В нарколаборатории, трех складских помещениях и тайниках изъято 34,8 кг наркотического средства мефедрон, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, а также 10 единиц огнестрельного оружия, 1 200 боеприпасов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы. "В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы", - отметили в ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены активные участники ОПГ, а также роль каждого из них в незаконных операциях. Следственными подразделениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем") УК РФ. Участники преступной группы заключены под стражу.