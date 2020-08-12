Писателя Крапивина перевели в реанимацию в Свердловской областной больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Известного советского и российского писателя Владислав Крапивин перевели в реанимацию в Свердловской областной клинической больнице, сообщила в среду ТАСС невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

10 августа Крапивина повторно госпитализировали после того, как 7 августа он закончил лечение пневмонии в больнице. Сейчас писатель находится в Свердловской областной клинической больнице.

"Перевели в реанимацию. Сегодня готовят к операции", - сказала Крапивина.