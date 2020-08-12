Более 650 тыс. россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 650 граждан России воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности, который исключает необходимость личного участия. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Всего с начала действия временного порядка инвалидность в упрощенном порядка установлена свыше 652 тыс. человек. Порядок действует до 1 октября и полностью исключает личное участие гражданина. За период действия временного порядка инвалидность была установлена впервые более 192 тыс. граждан, а [для] свыше 460 тыс. человек инвалидность была установлена повторно. Временным порядком также продлеваются на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что нововведение позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

"Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов - на основании этих данных Пенсионным фондом назначается и выплачивается пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами", - отметили в пресс-службе.

Ранее Пенсионный фонд, в соответствии с приказом Минтруда, приступил к беззаявительному назначению ежемесячных денежных выплат для граждан с ограниченными возможностями здоровья.